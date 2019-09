Blamage im Liga-Pokal: Tottenham fliegt gegen Viertligisten raus - Arsenal und ManCity souverän

Tottenham Hotspur hat sich in der dritten Runde des Ligapokals blamiert. Der Champions-League-Finalist der Vorsaison schied am Dienstagabend beim Viertligisten Colchester United mit 3:4 nach Elfmeterschießen aus. Nach der regulären Spielzeit hatte es 0:0 gestanden.

Arsenal und Manchester City ohne Mühe weiter

Dagegen schafften Manchester City und Arsenal sicher den Sprung in das Achtelfinale. Der nicht in Bestbesetzung angetretene englische Meister und Ligapokal-Titelverteidiger setzte sich beim aktuellen Dritten der zweitklassigen Championship Preston North End mit 3:0 (3:0) durch. Auch Arsenal kam beim 5:0 (1:0) gegen Nottingham Forest souverän weiter.

Der FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl (4:0 beim FC Portsmouth) und der FC Everton (2:0 bei Sheffield Wednesday) zogen ebenso in die Runde der letzten 16 ein wie auch Leicester City nach dem 4:0 (2:0) bei Luton Town. Der FC Liverpool mit Welttrainer Jürgen Klopp tritt am Mittwoch bei den Milton Keynes Dons an.