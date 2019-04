Tottenham-Kapitän Harry Kane rastet nach Weiterkommen bei Manchester City aus

Aus seinen Augen sprach eine Mischung aus Unglaube und purer Freude. Während seine Teamkollegen von Tottenham Hotspur gerade Manchester City in einem 90-minütigen Drama aus der Champions League befördert hatten und in Halbfinale gegen Ajax Amsterdam eingezogen waren, musste auch der verletzte Kapitän Harry Kane irgendwo mit all den angestauten Emotionen hin. Für das Herzen der Mitspieler oder einen Abstecher vor die Kurve der mitgereisten Fans wäre der Weg aus seinem heimischen Wohnzimmer ins Etihad Stadium zu weit gewesen. Also Handy raus, Freude raus. In einem fünfsekündigen Clip bei Twitter schrie der Torjäger hemmungslos in die Kamera. Der Schmerz vergessen, die Bänderverletzung ganz weit weg.