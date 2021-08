"Harry Kane ist ein außergewöhnlicher Stürmer. Wir sind interessiert", schwärmte Manchester-City -Trainer Pep Guardiola kurz vor dem Premier-League -Saisonstart bei Tottenham Hotspur am Sonntag (17.30 Uhr) vom Kapitän der englischen Nationalmannschaft, die sich bei der EM in diesem Sommer erst im Finale gegen Italien geschlagen geben musste." Aber er ist ein Spieler von Tottenham. Wenn sie nicht verkaufen wollen, tun sie es nicht. Wenn sie es wollen, können wir es versuchen", so der 50-jährige Coach weiter. Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass auch Kane den Wechselwunsch zu Manchester City hegt. Die Spurs pochen aber auf den bis 2024 laufenden Vertrag und wollen ihren Topstürmer nicht gehen lassen. Mit Jack Grealish (25) von Aston Villa haben die "Skyblues" aus Manchester – die in diesem Jahr zwar die siebte englische Meisterschaft feierten, die Champions League allerdings wieder nicht gewinnen konnten – einen weiteren Nationalmannschaftskollegen von Kane verpflichtet. Der Wert des Kaders liegt jetzt bei über einer Milliarde Euro (transfermarkt.de).

Auf dem Weg zur Titelverteidigung will das Star-Ensemble von Guardiola nun gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen setzen. Doch auch Tottenham kommt ambitioniert zum Saisonstart. In der vergangenen Spielzeit blieben die Londoner als Tabellen-Siebter hinter den Erwartungen zurück, hielten im laufenden Transfer-Sommer dennoch größtenteils die Füße still. Lediglich Flügelspieler Bryan Gil vom FC Sevilla steht bislang als Neuzugang auf der Habenseite der "Spurs", die dafür unter anderem mit Leistungsträger Heung-min Son verlängerten. In den jüngsten fünf Testspielen vor dem Liga-Start blieb das Team von Nuno Espirito Santo zudem unbesiegt – auch gegen hochkarätige Premier-League-Konkurrenz aus der englischen Hauptstadt (2:2 gegen Chelsea, 1:0 gegen Arsenal). Manchester City ist also gewarnt.