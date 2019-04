Manchester City hat keine guten Erfahrungen mit Champions-Legue-Viertelfinals gegen englische Teams! Im letzten Jahr stürzten der FC Liverpool und Jürgen Klopp die ,,Citizens" im Rückspiel am 10. April 2018 nach 3:0 in Anfield im eigenen Stadion mit 2:1 aus dem Wettbewerb. Die Partie Tottenham Hotspur gegen Manchester City am Dienstag (21 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) könnte sich für Pep Guardiola und sein Team zu einem ähnlichen Szenario entwickeln. Tottenham hat das Liga-Duell im Oktober 2018 mit 1:0 gewonnen.

Der englische Fußballmeister aus Manchester wahrte mit dem Einzug ins FA Cup-Finale gegen Brighton & Hove Albion am Samstag die Chance auf alle vier Titel in dieser Saison. Die letzte Knock-out-Begegnung gegen Tottenham gab es im Ligapokal 2007/2008, als sich die Londoner mit 2:0 durchsetzen und ihren bislang letzten Titel gewinnen konnten. Beide Premier-League-Kontrahenten haben mit für das ,,Aus" der Bundesliga gesorgt. Manchester City schlug 1899 Hoffenheim in der Gruppenphase und Schalke 04 im Achtelfinale (3:2 / 7:0). Tottenham gewann beide Achtelfinal-Spiele gegen Borussia Dortmund (3:0 / 1:0).

Bei Manchester City sind Sergio Agüero, Kyle Walker und Benjamin Mendy bis zum Anpfiff fraglich ,,Sie sind definitiv eine Option für das Spiel", sagte Pep Guardiola (48) in der Pressekonferenz vor dem Spiel in London am Montag. Der ehemalige Bayern-Coach reduziert den Gegner aus dem Londoner Norden nicht nur auf Stürmerstar Harry Kane: ,,Tottenham ist nicht nur Harry Kane, sie haben eine tolle Mannschaft, sind körperlich sehr stark. Das habe ich schon oft gesagt." Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino: ,,Für mich als Coach ist es wahrscheinlich das wichtigste Spiel meiner Karriere. Im Champions-League-Viertelfinale zu stehen, ist ein riesiger Bonus für uns. Wir wissen, dass es schwer wird." Im letzten Jahr scheiterten die ,,Spurs" im Achtelfinale an Juventus Turin. Die Partie wird eine echte Premiere sein. Erstmals treten die Spurs in einem Europapokalspiel im neuen Tottenham Hotspur Stadium an der White Hart Lane an.