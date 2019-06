Tottenham vor Transfer-Doppelschlag: Zwei Neue kommen für 80 Millionen Euro

Sie haben es also doch noch nicht verlernt. Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur legt auf dem Transfermarkt los. Nach anderthalb Jahren selbstauferlegter Pause in Sachen Neuzugänge stehen die Londoner nun vor der Verpflichtung von gleich zwei neuen Spielern. In den kommenden Tagen wird der Klub wohl Vollzug melden und insgesamt 80 Millionen Euro ausgeben.