Champions League kompakt: Tottenham verspielt klare Führung in Piräus - Nullnummer in Brügge

Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur hat zum Auftakt der Champions League eine 2:0-Führung bei Olympiakos Piräus aus der Hand gegeben. In der Gruppe des FC Bayern brachten Harry Kane (26., Foulelfmeter) und Lucas Moura (30.) den Premier-League-Klub durch einen Doppelschlag vermeintlich auf die Siegerstraße - doch Griechenlands Vizemeister schlug zurück und kam noch vor der Pause durch Daniel Podence heran (44.). Der Franzose Mathieu Valbuena besorgte dann per Foulelfmeter das 2:2 (54.). Tottenham fehlten am Ende die spielerischen Mittel für die erneute Führung.

FC Brügge - Galatasaray Istanbul 0:0

Nullnummer zwischen den Konkurrenten von Real Madrid und Paris Saint-Germain. In der prominent besetzten Gruppe A haben sich der FC Brügge und Galatasaray Istanbul keinen Vorteil verschaffen können. Der belgische Vizemeister bestimmte die Partie über längere Strecken, hatte aber Probleme im Abschluss. Die Türken um Stürmer-Star Radamel Falcao kamen erst in der Schlussphase auf Touren. Der Kolumbianer verpasste in der Nachspielzeit den Siegtreffer per Kopfball.