Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream sehen

Julian Nagelsmann weiß, was ihn bei José Mourinho erwartet. "Er ist in allen Bereichen abgezockt. Er macht gewisse Dinge in der Coaching Zone mit Kalkül", sagte der Trainer von RB Leipzig vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Tottenham Hotspur. Kommt es zu den berüchtigten Psychospielchen des Portugiesen, will Nagelsmann am Mittwoch (21 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) dagegenhalten - bis der Schiedsrichter einschreitet. "Dann sitzen wir beide auf der Tribüne und essen eine Bratwurstsemmel", sagte der 32-Jährige grinsend. sagte der 32-Jährige grinsend.