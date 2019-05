Spurs-Star Son mit Kampfansage an Liverpool und Klopp: "Treffe sehr gern gegen ihn"

Der frühere Hamburger Heung-min Son sieht das Duell zweier englischer Clubs im Champions-League-Endspiel als Zwischenschritt in der rasanten Entwicklung der Premier League. "Die Liga ist noch besser geworden. Sie entwickelt sich jedes Jahr weiter", sagte der 26 Jahre alte Südkoreaner dem kicker. Am Samstag stehen sich in Madrid im Finale der Königsklasse Sons Klub Tottenham Hotspur und der FC Liverpool gegenüber. Auf der Seite des Endspielgegners der "Spurs" steht ein Mann, an den der Flügelstürmer besonders schöne Erinnerungen hat.