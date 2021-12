Keine Einigung zwischen Tottenham Hotspur und Stades Rennes – Fall für UEFA-Kontrollkammer

Das coronabedingt abgesagte Conference-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Stades Rennes hat ein Nachspiel. Die UEFA habe in Zusammenarbeit mit beiden Vereinen versucht, eine praktikable Lösung für einen Nachholtermin zu finden, damit die Gruppenphase abgeschlossen werden kann. "Leider konnte trotz aller Bemühungen keine Lösung gefunden werden, die für beide Vereine akzeptabel ist", teilte die Europäische Fußball-Union am Samstag mit. Deshalb sei die Angelegenheit an die UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer weitergeleitet worden, die nun entsprechend des Wettbewerbsreglements eine Entscheidung treffen soll.

