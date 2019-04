Wegen Dauer-Stehens: Tottenham Hotspur verbannt eigene Fans aus neuem Stadion

Der South Stand der neuen Arena von Tottenham Hotspur wurde immer wieder mit der Südtribüne in Dortmund verglichen. In einem entscheidenden Aspekt sind sich die beiden Stadien allerdings völlig ungleich - das dauerhafte Stehen während des Spiels ist in England untersagt. Die Spurs haben daher nun einigen Fans ein Stadionverbot erteilt.