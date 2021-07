Bericht: Tottenham-Torjäger Kane vor Transfer zu Manchester City – Klub-Boss stimmt Wechsel zu

Der englische Nationalspieler Harry Kane steht bei seinem langjährigen Verein Tottenham Hotspur angeblich vor dem Abschied. Wie die Boulevard-Zeitung The Sun am Freitag berichtete, soll Spurs-Boss Daniel Levy einem vorzeitigen Wechsel seines Stürmerstars zugestimmt haben. Der 27-jährige Kane, dessen Vertrag in London noch bis Sommer 2024 läuft, hatte bereits vor der EM seine Wechselabsichten öffentlich gemacht.

