Nach Tottenham-Leihe: Gareth Bale will Rückkehr zu Real Madrid – Folgen für Haaland-Poker?

Wales-Star Gareth Bale will Tottenham Hotspur nach Ablauf der Premier-League-Saison im kommenden Sommer verlassen und zu Real Madrid zurückkehren. Das sagte der 31-Jährige am Rande der Vorbereitung für das WM-Qualifikationsspiel mit Wales gegen Belgien am Mittwoch. Bale spielt derzeit auf Leihbasis für Tottenham. Bei Real, wo er unter Trainer Zinedine Zidane kaum noch zum Zug kam, hat der viermalige Champions-League-Gewinner noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022.

"Ich denke, der Hauptgrund, warum ich dieses Jahr zu den Spurs gekommen bin, ist um Fußball zu spielen", sagte Bale am Dienstag. "Ich wollte bei der Europameisterschaft fit sein." In London hatte der Waliser anfangs mit Fitnessrückstand zu kämpfen. Mittlerweile hat er in 25 Spielen zehn Tore erzielt. "Ich fühle mich frisch und bereit", betonte Bale. "Mein Plan ist, dass ich wieder zurückgehe, soweit habe ich mir das überlegt."

Auswirkungen könnten die Pläne von Bale auf die Transfer-Überlegungen von BVB-Star Erling Haaland haben. Zuletzt hatte die spanische Zeitung abc berichtet, der Norweger, der mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht wird, hätte Real Madrid im kommenden Sommer als Wunschziel erklärt. Auch die Königlichen sollen demnach sehr interessiert an einer Verpflichtung des Dortmunder Torjägers sein, berichtete das Blatt am Samstag ohne Nennung von Quellen.

Real soll bereit sein, für Haaland eine Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro an den Bundesligisten zu überweisen. Bei einer Bale-Rückkehr würde der Waliser mit einem kolportierten Jahresgehalt von rund 37 Millionen Euro den Handlungsspielraum der Madrilenen im Hinblick auf einen Transfer in der Größenordnung von Haaland immens einschränken.