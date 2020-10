Tottenham-Coach José Mourinho reagiert auf Blamage in Antwerpen: "Schreckliches Spiel"

Es war die wohl größte Sensation am 2. Spieltag der Europa League: Tottenham Hotspur um Star-Trainer José Mourinho unterlag mit 0:1 (0:1) beim belgischen Vertreter FC Antwerpen. Den entscheidenden Treffer des Abends erzielte der israelische Stürmer Lior Refaeov in der 29. Minute. Trotz eines Vierfach-Wechsels in der Halbzeit und später der Hereinnahme von Torjäger Harry Kane für Rückkehrer Gareth Bale kassierte der englische Top-Klub die bittere Pleite. Antwerpen ist mit sechs Punkten nun Erster in der Gruppe J, die Spurs sind Zweiter mit drei Zählern.