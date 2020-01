Tottenham-Coach Mourinho schießt nach Pleite gegen Liverpool und Klopp gegen VAR: "Waren Tee trinken"

"Sie (Liverpool, Anm. d. Red.) sind so gut und so stark in jedem Bereich. Und dazu haben sie auch noch Glück", sagte "the Special One" nach der Partie bei Sky Sports und erklärte: "Sie hätten locker ein Tor kassieren können. Oder sie hätten das Spiel mit zehn Mann beenden können. Aber leider war das VAR-Team ja Tee trinken und hat so die Rote Karte für Robertsons Foul verpasst." Mourinho spielte auf eine Szene in der 75. Minute an, in der Liverpool-Verteidiger Andy Robertson sich den Ball zu weit vorgelegt hatte und Spurs-Youngster Japhet Tanganga am Knöchel traf. Schiedsrichter Martin Atkinson ließ aber weiterlaufen und auch der Video-Assistent griff nicht ein.