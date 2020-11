Erstes Tor nach Tottenham-Comeback: Gareth Bale köpft Siegtreffer gegen Brighton

Der 31-Jährige war erst 200 Sekunden vor seinem Treffer eingewechselt worden. Bale wurde von Co-Neuzugang Sergio Reguilon mit einer Flanke bedient und stand beim Kopfball völlig frei (73.). Bale war Mitte September für eine Saison von Real Madrid ausgeliehen worden. Er hatte bereits von 2007 bis 2013 für die Spurs gespielt. In seinen ersten drei Spielen in der Premier League und der Europa League war er noch ohne Torerfolg geblieben.

Die Spurs waren per Foulelfmeter von Harry Kane schon in der 13. Minute in Führung gegangen, nachdem der Videoschiedsrichter auf ein Foul am englischen Nationalspieler entschieden hatte. Brighton agierte indes auf Augenhöhe, so dass ein zweites Tor zunächst ausblieb. Nach Wiederanpfiff gelang Toptalent Tariq Lamptey, der auch beim FC Bayern gehandelt worden war, zunächst der umstrittene Ausgleichstreffer, der trotz eines Fouls von Solly March im Vorfeld des Treffers und einer Überprüfung durch den Videobeweis Bestand hatte. Letzlich fiel diese Kontroverse jedoch nicht ins Gewicht, weil Mourinho mit der Einwechslung von Bale ein goldenes Händchen bewies.