Tottenham-Star Harry Kane flirtet mit Sommer-Wechsel: "Möchte in den größten Spielen dabei sein"

Der englische Nationalspieler Harry Kane hat erneut angedeutet, Tottenham Hotspur im Sommer verlassen zu wollen. "Ich möchte nicht am Ende meiner Karriere ankommen und irgendwas bereuen", sagte der Stürmer in einem Interview bei Sky Sports mit dem früheren England-Profi Gary Neville. "Ich bin an einem Moment in meiner Karriere, wo ich überlegen muss, wo ich stehe, und ein gutes, ehrliches Gespräch mit dem Vorsitzenden (Daniel Levy, Anm.d.Red) haben muss." Anzeige

Seit Wochen gibt es Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied Kanes, der in Tottenham noch einen Vertrag bis 2024 hat. "Ich habe nie gesagt, dass ich bis an mein Karriereende bei den Spurs bleibe", betonte der 27-Jährige, "und ich habe nie gesagt, dass ich die Spurs verlasse. Die Leute sagen, 'er will verzweifelt Trophäen, er braucht Trophäen', aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich noch fast eine komplette Karriere vor mir habe."

Kane über CL-Finale: "Das sind Spiele, wo ich dabei sein will"

Mit 22 Toren führt Kane derzeit – gemeinsam mit Liverpools Mohamed Salah – die Torjägerliste der Premier League an. Doch Tottenham ist vor dem letzten Spieltag nur Tabellensiebter und droht sogar die Qualifikation für die Europa League zu verpassen. "Ich möchte in den größten Spielen dabei sein", sagte der England-Stürmer. "Diese Saison schaue ich die Champions League und die englischen Teams schlagen sich toll. Das sind die Spiele, wo ich dabei sein will."

Kane äußerte sich selbstbewusst. "Ich habe keine Angst zu sagen: Ich will der Beste sein", sagte der zweimalige Torschützenkönig der Premier League. "Ich will versuchen, auf eine Ebene mit Ronaldo und Messi zu kommen. Das ist mein ultimatives Ziel: jede Saison Trophäen zu gewinnen, jede Saison 50, 60, 70 Tore zu schießen. Der Druck von mir selbst ist größer als der, den mir andere machen können."