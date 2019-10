Tottenham-Star Son spricht über HSV-Abgang: "Eigentlich wollte ich nicht aus Hamburg weg"

Der Hamburger SV formte Heung-Min Son zu einem Profi. Der Südkoreaner spielte zwischen 2008 und 2013 für den HSV und entwickelte sich zum Top-Star in der Bundesliga. Jetzt blickt der Angreifer der Tottenham Hotspur auf seinen Ex-Klub zurück. Der 27-Jährige erklärt, warum er nicht vorhatte die Hamburger zu verlassen.

"Eigentlich wollte ich nicht aus Hamburg weg, weil ich mich sehr wohlgefühlt habe. Deshalb hat der Abschied auch durchaus geschmerzt. Aber für mich war es wichtig, den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Das gehört im Fußball einfach dazu. Leverkusen hat damals in der Champions League gespielt. Auch aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, zu Bayer zu wechseln. Ich wollte mich auf hohem Niveau beweisen", sagte Son in einem Interview mit DAZN und SPOX.