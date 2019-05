Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino: "Wenn wir gewinnen, werde ich gehen"

Wunder gibt es immer wieder. Im Halbfinale der Champions League sogar an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Nach der Aufholjagd von Liverpool gegen Barcelona schaffte Tottenham in Amsterdam Ähnliches. Und nun treffen beide im Finale aufeinander. Denkt Spurs-Trainer Mauricio Pochettino nach dem Endspiel in Madrid wirklich an einen Abschied?