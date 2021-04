Bericht: Tottenham an Ajax-Trainer ten Hag interessiert - auch Rangnick ein Kandidat

Nach der Trennung von José Mourinho ist noch unklar, welcher Trainer den freigewordenen Posten bei Tottenham Hotspur ab der kommenden Premier-League-Spielzeit einnimmt. Nach nur 17 Monaten hatte sich der Klub in der vergangenen Woche von "The Special One" (Der Besondere) getrennt. Bis zum Saisonende übernimmt Nachwuchscoach Ryan Mason als Interimstrainer. Und wer kommt danach?

Wie die englische Zeitung Telegraph berichtet, wird besonders ein Name beim Londoner Klub heiß gehandelt - Erik ten Hag. Der aktuelle Trainer von Ajax Amsterdam sei die Wunschlösung. Zuvor hätten die Spurs auch an Julian Nagelsmann gedacht. Doch der Coach von RB Leipzig steht bekanntlich kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Die Zukunft von ten Hag sei hingegen noch unklar. Immer wieder wurde der 51-Jährige mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. In der Bundesliga unter anderem auch mit Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. In Amsterdam besitzt der frühere Coach der Bayern-Reserve noch einen Vertrag bis Sommer 2022 - die Spurs müssten daher eine Ablösesumme nach Holland überweisen.