Nach Tottenham-Blamage in Zagreb: Mourinho ledert gegen seine Spieler und kündigt Konsequenzen an

Trotz einer komfortablen 2:0-Führung aus dem Hinspiel hat Tottenham Hotspur gegen den kroatischen Meister Dinamo Zagreb den Einzug in das Viertelfinale der Europa League verpasst und sich bis auf die Knochen blamiert. In Kroatien setzte es für die Mannschaft von Trainer José Mourinho nach Verlängerung eine 0:3 (0:2, 0:0)-Pleite - die "the Special One" auf die Palme trieb. Nach dem Schlusspfiff nahm Mourinho sich mit finsterer Miene seine Mannschaft vor - und kritisierte sie gegenüber BT Sport heftig. Anzeige

"Wenn ich die letzten Minuten der Verlängerung, in der wir versucht haben, ein Resultat zu erzielen und weiterzukommen, einmal außer Acht lasse: In den 90 Minuten und in der ersten Halbzeit der Verlängerung gab es ein Team, das alles aus sich rausgeholt hat – Schweiß, Energie, Blut, am Ende sogar Freudentränen – und ich muss dieses Team loben", sagte Mourinho - der damit Dinamo meinte. Die Leistung der Kroaten hatte es ihm so sehr angetan, dass er nach dem Spiel in ihre Kabine ging und sie lobte. Für seine Spieler hatte er weniger warme Worte übrig: Die Spurs hätten nicht danach ausgesehen "als würden sie ein wichtiges Spiel spielen", moserte der 58-Jährige.

Mourinho: Gefühle gehen "tiefer als Traurigkeit"

Die herbe Niederlage ist der nächste Tiefpunkt in einer schwachen Saison. In der Premier League sind die Londoner lediglich Tabellenachter, zuletzt setzte es bereits eine 1:2-Pleite im Nord-London-Derby gegen den Erzrivalen Arsenal - der zwar auch verlor, sich in der Endabrechnung aber gegen Olympiakos Piräus behauptete. Anders die Spurs, die viel zu spät aufwachten: "Vor dem Spiel habe ich den Spielern gesagt, wozu eine schlechte Einstellung führen kann. Ich habe es den Spielern zur Halbzeit gesagt, dass wir so nicht weiterspielen konnten. Die Spieler haben erst verstanden, dass das Spiel auf Messers Schneide steht, als das 2:0 gefallen war und sie in die Verlängerung gekommen sind." Dort schoss Mislav Orsic, der bereits in der 62. und 82. Minute getroffen hatte, mit seinem dritten Treffer Dinamo sensationell in die Runde der letzten Acht.

Mourinho kündigte nun Konsequenzen an. Er akzeptiere, dass dieses Spiel für manche Spieler eine möglicherweise Karriere-verändernde Wirkung haben könnte, sagte der erfolgsverwöhnte frühere Chelsea-, Real-, Inter- und ManUnited-Trainer auf eine entsprechende Nachfrage von BT Sport, wollte aber nicht ins Detail gehen: "Wir sind in einer Situation, in der ich nicht vor der Presse und den Fans darüber sprechen möchte", so Mourinho. "Ich möchte nicht viel mehr sagen. Im Namen meines Teams – obwohl manche Spieler vielleicht nicht meine Emotionen und Gefühle in diesem Punkt teilen – kann ich mich nur bei den Tottenham-Fans entschuldigen."