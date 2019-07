Tour de France 2019: Favoriten, Strecke, TV-Übertragung - Das müsst ihr zum Radsport-Highlight wissen

Den wenigsten Radsport-Fans wird Eugène Christophe noch etwas sagen. Doch in diesem Jahr dürfte der Name des Franzosen im Rahmen der 106. Tour de France wohl häufiger fallen. Er war es, der auf der elften Etappe der Frankreich-Rundfahrt 1919 zum ersten Mal in der Geschichte das Gelbe Trikot trug. Was vor­ 100 Jahren noch für Widerstand sorgte, ist in diesem Jahr wieder das, wovon viele der 176 Fahrer aus 22 Teams träumen: Einmal das Gesamtklassement der wichtigsten Rundfahrt im Radsport anführen. Zumal es 2019 nach jeder Etappe ein Unikat mit besonderen Drucken gibt. Und ausgerechnet jetzt scheint das Rennen so offen wie selten zu sein, da einige Topstars fehlen. Die wichtigsten Fakten!

Tour de France 2019: Auf die 14. Etappe können sich alle Radsport-Fans freuen

Die Strecke: Die Tour startet am Samstag, 5. Juni, (10 Uhr) mit einer echten ersten Etappe in Brüssel, bei der sich ein Sprinter das begehrte Gelbe Leibchen sichern kann, bevor am Sonntag ein Mannschaftszeitfahren in der belgischen Hauptstadt folgt. Von da an geht es durch Frankreichs Osten bis fast an die deutsche Grenze, bevor das Zentralmassiv, die Pyrenäen und anschließend die Alpen durchquert werden. Vor allem die letzte Woche wird für die Fahrer extrem schwer, da oft in Regionen über 2000 Metern gefahren wird. Insgesamt gibt es in diesem Jahr fünf Bergankünfte. Am 28. Juli endet die Tour wie in jedem Jahr auf den Champs-Élysées in Paris.

Die Höhepunkte: Die 14. Etappe am 20. Juli sticht heraus. Sie endet nach 117,5 Kilometern auf dem legendären Tourmalet in den Pyrenäen. Aber auch die drei Etappen in den Alpen, vor allem die, die in Tignes und Val Thorens enden, dürften entscheidend für den Kampf ums Gesamtklassement sein. Spannungsgeladen ist aber auch bereits das Mannschaftszeitfahren, die zweite Etappe in Brüssel, bei dem es für die Favoriten darum geht, nicht bereits wertvolle Minuten zu verlieren.

Ineos, das Nachfolgeteam von Sky, gilt als Topfavorit auf den Tour-Sieg

Die Favoriten: Titelverteidiger Geraint Thomas, Egan Bernal, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Daniel Martin, Adam und Simon Yates, Alejandro Valverde, Mikel Landa, Richie Porte, Romain Bardet, Thibaut Pinot – die Liste der Favoriten ist in dieser Saison so lang wie selten. Die Tour de France 2019 verspricht eine der spannendsten in diesem Jahrzehnt zu werden – weil die Topstars Chris Froome und Tom Dumoulin verletzungsbedingt fehlen. Vor allem die beiden Erstgenannten aus dem neuen Team Ineos – dem Nachfolgerteam von Sky – gelten als die heißesten Anwärter auf den obersten Podestplatz in Paris. Der 22-jährige Bernal gewann nach Paris-Nizza in dieser Saison mit der Tour de Suisse auch eine der wichtigen Vorbereitungsrundfahrten für die Tour. Teamkapitän ist aber Mitfavorit Thomas.

Die Deutschen: Insgesamt gehen elf deutsche Fahrer an den Start. Der deutsche Rennstall Bora-hansgrohe schickt mit Emanuel Buchmann, dem neuen deutschen Meister Maximilian Schachmann und Marcus Burghardt gleich drei Landsmänner ins Rennen. Topsprinter Pascal Ackermann, der beim Giro d’Italia einige Etappen gewann, fehlt hingegen. Vor allem auf Buchmann ruhen die Hoffnungen auf einen Rang unter den Top Ten im Gesamtklassement. Schachmann hingegen hofft auf einen Etappensieg als Ausreißer, ähnlich wie Nils Politt vom Team Katusha-Alpecin, für das auch Rick Zabel am Start sein wird. Zudem sind Nikias Arndt und Lennard Kämna, der sein Tourdebüt feiert, für das Team Sunweb in Frankreich dabei. Roger Kluge soll beim Team Lotto-Soudal dem Australier Caleb Ewan die Sprints anziehen und Simon Geschke unterstützt beim Team CCC Greg van Avermaet. Hoffnungen im Zeitfahren ruhen auf dem ehemaligen Weltmeister Tony Martin (Jumbo-Visma). André Greipel (Arkéa-Samsic) ist der letzte aus der alten deutschen Sprintergarde, da Marcel Kittel eine Rennpause eingelegt hat und John Degenkolb von seinem Team nicht für die Frankreich-Rundfahrt nominiert wurde.

Tour de France 2019: Peter Sagan will alleinigen Sprint-Rekord

Und sonst: Superstar Peter Sagan will zum siebten Mal das Grüne Trikot als bester Punktesammler gewinnen. Das wäre einsamer Rekord, denn aktuell liegt er mit dem ehemaligen deutschen Sprinter Erik Zabel gleichauf. Und die Chancen stehen nicht schlecht, da Cofidis auf Topsprinter Nacer Bouhanni und Dimension Data auf Mark Cavendish verzichtet. Allerdings sind mit dem Italiener Elia Viviani, dem Norweger Alexander Kristoff und dem Niederländer Dylan von Groenewegen starke Konkurrenten dabei, die aber anders als Sagan ihre Probleme haben, über die Berge zu kommen. Ganz anders der Franzose Julian Alaphilippe, der auch in diesem Jahr wieder als Topfavorit auf das gepunktete Trikot für den besten Bergfahrer gilt.

Die Tour im TV: Die ARD überträgt alle Etappen zunächst im Spartensender One und in der Regel ab 16.05 Uhr im Hauptprogramm, ähnlich wie Eurosport. Bei der ARD kommentiert Michael Antwerpes, Reporter ist Florian Naß. Für Eurosport sind Karsten Migels und Jean-Claude Leclercq im Einsatz.

