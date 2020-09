Tour de France: Alaphilippe verliert Gelb nach Zeitstrafe - Van Aert gewinnt Etappe 

Was war passiert? Alaphilippe hatte 17 Kilometer vor dem Ziel eine Getränkeflasche von seinem Team entgegen genommen, was zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erlaubt war. Die Grenze ist bei Kilometer 20 festgelegt. Die Jury kannte kein Pardon und machte nicht einmal für den lokalen Helden eine Ausnahme. 20 Sekunden Zeitabzug und 200 Franken waren die Strafe.

Die wenigen Zuschauer in Privas trauten ihren Augen nicht und klatschten nur widerwillig Beifall für den Mann im Gelben Trikot. Nicht Frankreichs Liebling Julian Alaphilippe erschien zur Zeremonie des Gesamtführenden, sondern der Brite Adam Yates stand kopfschüttelnd auf dem großen Podium der 107. Tour de France. "Das ist nicht die Art und Weise, wie ich das Trikot holen wollte. Das will niemand", sagte Yates.

Alaphilippe trug es mit Fassung. "Das ist eine offizielle Entscheidung, da kann ich nichts machen", sagte er bei France Televisions und fügte hinzu: "Wenn es so ist, kein Problem. Ich stehe morgen auf und dann sprechen wir nicht mehr darüber."

Alaphilippes Triumphfahrt in Gelb ist nach der fünften Etappe, die der Belgier Wout van Aert aus dem Tony-Martin-Team gewann, vorerst gestoppt. Nun wird Yates zur sechsten Etappe als Gesamtführender an den Start gehen. "Ich wollte es mir sowieso am Donnerstag holen, jetzt habe ich es einen Tag früher", sagte der Brite. Seit der zweiten Etappe hatte Alaphilippe die Gesamtwertung angeführt und seine Landsleute von einer weiteren Triumphfahrt wie im Vorjahr träumen lassen, als er 14 Tage lang geführt hatte.