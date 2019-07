Buchmann Fünfter, Schock für Zabel: Das Zwischenfazit der deutschen Fahrer bei der Tour de France

Elf deutsche Radsportler sind bei der diesjährigen Tour de France unterwegs. Sie starten für insgesamt sieben Teams, duellieren sich, helfen sich aber auch manchmal - und am Ende einer Etappe sieht man sie meist einträchtig plaudernd zu ihren jeweiligen Mannschaftsbussen fahren. Am Dienstag stand auch für die Deutschen nach zuvor zehn kräftezehrenden Etappen - ohne einen Etappensieg in Schwarz-Rot-Gold - der erste Ruhetag der dreiwöchigen Tortur an. Zeit für eine Zwischenbilanz: Wie sind die deutschen Tour-Teilnehmer in Form?

Bittere Nachrichten für Zabel - Tour-Abbruch am Ruhetag Rick Zabel ist krankheitsbedingt bei der 106. Tour ausgestiegen. Der Kölner lag am Ruhetag mit Fieber im Bett und konnte am Mittwoch die Fahrt nicht fortsetzen, wie sein Team Katusha-Alpecin mitteilte. Schon im vergangenen Jahr hatte der Sohn von Erik Zabel die Tour nicht beenden können, damals war er in den Bergen außerhalb der Karenzzeit geblieben. Nach dem Ausstieg Zabels sind noch zehn deutsche Radprofis im Rennen.

Klares Motto von Buchmann: Bloß nicht abheben Für Emanuel Buchmann könnte es derzeit nicht viel besser laufen. "Platz fünf hört sich sehr gut an. Momentan sieht es ganz gut aus", sagte die deutsche Rundfahrt-Hoffnung, die sich am Montag bei der Windlotterie am zehnten Tag der 106. Frankreich-Rundfahrt auf den fünften Platz katapultiert hat. Im gleichen Zuge lobte er allerdings auch seine Bora-hansgrohe-Kollegen. "Die Mannschaft hat richtig gut gearbeitet", sagte Buchmann.

Dennoch lautet das klare Motto: Bloß nicht abheben. "Im Moment ist der fünfte Platz noch nichts wert. Ich will das nicht überbewerten. Jetzt kommen erst die richtigen Bergetappen", sagte Buchmann, der 1:45 Minuten hinter Alaphilippe liegt. Sein Teamkollege Maximilian Schachmann war da euphorischer: "Das war ein voller Erfolg."

