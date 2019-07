Tour de France: Bernal schreibt Geschichte, Buchmann hat "Appetit auf mehr" - Ewan gewinnt Paris-Etappe

„Auf jeden Fall hat es Appetit auf mehr gemacht. Ich habe gesehen, dass ich bei den Allerbesten mitfahren kann. Ich denke, dass ich mit meiner Entwicklung noch nicht am Ende bin. Ich muss noch ein kleines Stück stärker werden, dann ist einiges möglich“ , bilanzierte Buchmann , der für die beste deutsche Platzierung seit Andreas Klöden vor 13 Jahren sorgte. Aber auch der Kletterspezialist konnte nicht verhindern, dass Deutschland erstmals seit 2010 keinen Etappensieg landete. Daran änderte auch die Schlussetappe über 128 Kilometer von Rambouillet nach Paris nichts, die am Sonntag der Australier Caleb Ewan gewann.

Gipfelstürmer Bernal erster Sieger aus Kolumbien

Das Gesamtklassement war da schon längst zementiert. Auf dem 2365 Meter hohen Gipfel in Val Thorens vollendete Bernal am Samstag sein Meisterstück. Mit 22 Jahren und 196 Tagen ist der Mann aus Zipaquira der jüngste Tour-Champion seit 1935 - und nicht wenige Experten glauben, dass noch einige Siege folgen werden. „Wenn man einmal die Tour gewonnen hat, will man immer mehr. Das ist wie eine Droge“, sagte Bernal, der seinen zweitplatzierten Teamkollegen Geraint Thomas entthronte und damit die Ineos-Dominanz mit dem siebten Sieg der britischen Mannschaft in acht Jahren bei der Tour fortsetzte.

So ertönte auf dem Prachtboulevard erstmals die kolumbianische Nationalhymne bei der 106. Auflage der Frankreich-Rundfahrt. „Ich bin sehr stolz darauf, das geschafft zu haben. Ich kann es kaum erwarten, das Trikot nach Kolumbien zu bringen“, sagte Bernal, der die Tradition der exzellenten kolumbianischen Bergspezialisten fortsetzte. Bei fünf Bergankünften war die Tour wie gemacht für das 60-Kilogramm-Leichtgewicht, das in 2650 Metern Höhe aufgewachsen ist.