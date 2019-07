Tour de France: Top-Sprinter Mark Cavendish überraschend nicht nominiert

Top-Sprinter Mark Cavendish ist von seinem Team Dimension Data überraschend nicht für die 106. Tour de France nominiert worden. Der südafrikanische Rennstall verkündete am Dienstag sein achtköpfiges Aufgebot und erwähnte den 34 Jahre alten Briten darin nicht. Routinier Cavendish hat in seiner Laufbahn 30 Tour-de-France-Etappen gewonnen. In der Geschichte der Rundfahrt gelangen nur Eddy Merckx (34) mehr Einzelerfolge.