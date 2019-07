Tour-de-France-Star Peter Sagan im SPORTBUZZER-Interview - "Rockstars sind andere"

Peter Sagan, auch bei der diesjährigen Tour de France sind wieder alle Augen auf Sie gerichtet. Was hat sich in den vergangenen Jahren für Sie alles geändert? Eine Menge. Aber in einer positiven Art und Weise. Vor allem ich selbst habe mich verändert und deswegen bin ich in den vergangenen Jahren so erfolgreich gewesen. Nicht, weil sich der Sport verändert hat, sondern weil ich mich geändert habe. Der Rest – wie die Aufmerksamkeit – ist der Nebeneffekt. Wenn es keine Veränderungen gäbe, würde etwas falsch laufen im Leben.

Sagan: "Bin kein Musiker oder Schauspieler, nur ein Radfahrer" Seit einigen Jahren gelten Sie als der Rockstar des Radsports. Fühlen Sie sich auch so? Manchmal nehme ich diese Rolle gern an. Das ist ja auch eine Wertschätzung für mich und meine Leistungen. Manchmal nervt es aber auch und ich will einfach nur Rennen fahren. So ist es immer. Ich fühle mich aber nicht als Rockstar. Ich bin kein Musiker oder Schauspieler, nur ein Radfahrer. Rockstars sind deshalb andere.

Peter Sagan stellte sich den Fragen von SPOTBUZZER-Redakteur Stefan Döring. © SPORTBUZZER

Auf Ihrer Homepage schreiben Sie: „Warum so seriös“. Sie wirken äußerst lässig und machen immer wieder Scherze. Ist das die Veränderung, die Sie meinen? Ja, vielleicht. Ich nehme nicht alles so ernst. Das hilft mir sehr beim Radfahren, weil ich weiß, dass es wichtigere Dinge gibt als Medien- oder Sponsorentermine. Es geht in erster Linie um den Sport und deswegen bin ich bei der Tour de France, deshalb bin ich Profi. Außerdem weiß ich inzwischen, dass Dinge abseits des Sports enorm wichtig sind. Zum Beispiel? Natürlich in erster Linie die Gesundheit. Aber auch ein gutes Umfeld.

"Ich behalte meistens einen kühlen Kopf" Was macht Sie auf dem Rad so stark? Gute Frage. Ich denke, es ist einfach mein Naturell. Ich kann mich im richtigen Moment gut konzentrieren und finde meine Lücken. Ich behalte meistens einen kühlen Kopf. Wie trainieren Sie solche Situationen – vor allen in den hektischen Schlusssprints? Das ist einfach Rennen fahren! Es geht um den Kopf. Mit meinem Verständnis für bestimmte Situationen und meiner Kontrolle auf dem Rad habe ich vielleicht Vorteile. Den Sprint kann man natürlich im Training simulieren. Aber es wird nie das gleiche sein, als wenn ich Schulter an Schulter, Rad an Rad, gegen meine Konkurrenten fahre. Da geht es auch mal härter zu – das macht man im Training ja nicht.

Was ist für Sie wichtiger: Gute Beine oder ein klarer Kopf? Beides! Ohne das eine funktioniert das andere nicht. Wenn ich mich körperlich nicht gut fühle, geht es im Kopf auch nicht. Und andersherum. Grundsätzlich denke ich aber, dass vor allem der Kopf über Sieg oder Niederlage entscheidet.

"Wenn es in diesem Jahr nicht klappt, dann vielleicht nächstes Jahr" In diesem Jahr könnten Sie zum siebten Mal das Grüne Trikot bei der Tour de France gewinnen. Damit wären Sie Rekordhalter. Was würde Ihnen das bedeuten? Ich kann es nur versuchen, in diesem Jahr Grün zu gewinnen. Dafür bin ich bei der Tour, ansonsten könnte ich auch zu Hause im Bett liegen. Aber wenn es in diesem Jahr nicht klappt, dann vielleicht nächstes Jahr.

Aktuell haben Sie sechs Mal Grün gewonnen – genauso wie Erik Zabel. Kann man Sie eigentlich vergleichen? Der Radsport verändert sich jedes Jahr. Alle Fahrer von früher sind längst im Ruhestand. Jedes Jahr gibt es eine neue Generation, auch der Sprint an sich funktioniert nicht mehr so wie früher. In Zabels Zeiten gab es noch richtige Züge. Ich bin nie gegen ihn gefahren, deshalb will ich uns nicht vergleichen. Bei einer Sache bin ich mir sicher: Niemand könnte es mit Eddy Merckx aufnehmen. Alles andere kann man nicht vergleichen. Es gibt einige gute Sprinter im Feld. Sind Sie der beste Allrounder unter ihnen? Manchmal ja, manchmal nein (lacht). Wir müssen ganz einfach sehen, wie sich das Rennen in diesem Jahr entwickelt und ob ich ohne Probleme durchkomme. In drei Woche kann viel passieren. Mein Ziel ist aber Grün, das ist klar. Dafür ist mein Team sehr wichtig. Sie unterstützen mich sehr.

