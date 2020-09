Tour de France: Primoz Roglic übernimmt das Gelbe Trikot - Emanuel Buchmann verliert weiter an Boden

Der Ravensburger Emanuel Buchmann musste dagegen erneut abreißen lassen und verlor weitere Zeit. Der Traum vom Podium in Paris hat sich für den angeschlagenen Vorjahresvierten wohl erledigt. Mit über vier Minuten Rückstand erreichte der Kletterspezialist am Sonntag das Ziel, nachdem ihm am Vortag schon die Grenzen im Hochgebirge aufgezeigt worden waren. Beim Schlagabtausch der Favoriten stand Buchmann auf verlorenem Posten, mehr als fünf Minuten Rückstand hat er nun in der Gesamtwertung.