Protest nach schweren Stürzen: Fahrerfeld der Tour de France streikt auf vierter Etappe

Aus Protest gegen die Streckenführung haben die Radprofis der 108. Tour de France das Rennen gestoppt. Etwa 900 Meter nach dem Start der 4. Etappe von Redon nach Fougères am Dienstag hielt das Peloton unter der Führung des deutschen Sprinters André Greipel für gut eine Minute an, ehe es in sehr langsamer Fahrt weiterging. Die Aktion ist ein Protest gegen den Weltverband UCI und den Veranstalter ASO nach den schweren Stürzen auf den ersten drei Etappen. Dabei hatten sich Top-Fahrer wie Geraint Thomas und Primoz Roglic verletzt, Sprintstar Caleb Ewan musste aufgeben. Anzeige

Allerdings wurde in den Szenen auch klar, dass im Feld keine Einigkeit herrscht. Eigentlich war geplant, direkt bei Kilometer null anzuhalten, doch die Fahrer an der Spitze um den Franzosen Julian Alaphilippe fuhren nach der neutralisierten Phase langsam weiter. Erst als Greipel und sein Teamkollege Rick Zabel sich an die Spitze des Feldes setzten, wurde angehalten. Nach dem kurzen Streik setzte Alaphilippe als erster Profi das Rennen wieder fort.

Schon die erste Etappe der Tour war am vergangenen Samstag von gleich zwei Massenstürzen überschattet worden. Den ersten löste eine Zuschauerin aus, als sie ein Pappschild mit teilweise deutschsprachiger Aufschrift in Richtung einer Kamera hielt. Die Frau übersah dabei jedoch das heranrauschende Peloton. Der in den vorderen Positionen fahrende viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin kollidierte mit dem Schild, kam zu Fall - und hinter ihm dutzende weitere Fahrer ebenfalls. Mehrere Athleten zogen sich dabei Verletzungen zu. Einen weiteren Massensturz gab es kurz vor dem Ziel. Gegen die Frau leitete die Polizei Ermittlungen ein.