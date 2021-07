Werbe-Spots und Eröffnungsfeier: Top-Sponsor Toyota distanziert sich von Olympischen Spielen in Tokio

Kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio ist Top-Sponsor Toyota auf Distanz gegangen. Man wolle in Japan, wo die Spiele inmitten der Corona-Pandemie von vielen Seiten kritisch gesehen werden, keine Werbung mit Olympia-Bezug ausstrahlen, teilte der Konzern mit. Die Konzern-Spitze werde zudem nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen.