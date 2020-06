Trabzonspor legt nach UEFA-Sperre Einspruch gegen Europacup-Ausschluss ein

Der türkische Erstligist Trabzonspor wird gegen die Sperre für eine Europapokal-Saison durch die UEFA vorgehen. Das kündigte der Verein am späten Mittwochabend an. Man werde innerhalb von zehn Tagen beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Berufung einlegen, hieß es in der Mitteilung auf der Internetseite des Klubs.

Zuvor hatte die Europäische Fußball-Union mitgeteilt, dass Trabzonspor in der nächsten oder übernächsten Saison nicht am Europapokal teilnehmen darf, falls sich der Klub dafür qualifizieren sollte. Damit sollen Verstöße gegen das Financial Fairplay geahndet werden. Grund für die Bestrafung war der Verstoß gegen eine Übereinkunft aus dem Jahr 2016. Darin hatte sich Trabzonspor laut UEFA verpflichtet, dass Ausgaben die Einnahmen nicht übereinsteigen sollen.

