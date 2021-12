Tradition – trotz Corona-Wirbel: Deshalb gibt es den Boxing Day in der Premier League

Die Corona-Krise hat auch Großbritannien fest im Griff. Zwar sind seit dieser Saison wieder Fans in den Stadien der Premier League zugelassen, doch steigen die Infektionszahlen nicht zuletzt aufgrund der hochansteckenden Omikron-Variante in England derzeit wieder massiv. Am vergangenen Wochenende gab es mehrere Spielverlegungen, weil auch etliche Klubs Fälle verzeichneten. Die Premier League hat sich Anfang der Woche trotzdem dazu entschieden, am um die Weihnachstage herum eng getakteten Spielplan festzuhalten. Laut einem Statement der Liga hatten bis Montag 92 Prozent aller der Profis sowie Staff-Mitglieder mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Anzeige

Die Spiele zwischen dem FC Liverpool und Leeds United, den Wolverhampton Wanderers und dem FC Watford sowie dem FC Burnley und dem FC Everton mussten dennoch coronabedingt abgesagt werden. Ungeachtet dessen bleibt der "Boxing Day" am zweiten Weihnachtsfeiertag – wenn auch in einer abgeschwächten Form – im Plan. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), erklärt, was genau es mit dem in England sehr beliebten Boxing Day auf sich hat.

Woher kommt der Name Boxing Day? Ursprünglich erhielten am zweiten Weihnachtstag die Arbeiter oder Angestellten von ihren Arbeitgebern in England Geschenke, eine sogenannte Christmas Box. Seit 1966 beschenkt auf der Insel der Fußball seine Fans regelmäßig mit dem Boxing Day. Die Stadien sind traditionell voll, dazu sitzen viele Millionen Anhänger in den Pubs oder vor dem heimischen Fernseher. In England gibt es keine Winterpause. Fußball wird deshalb auch an diesem Tag gespielt; ursprünglich, um auch den Arbeitern zu ermöglichen, ein Spiel zu sehen. Zumindest war dies früher so. Heute wird aus Tradition gekickt.

Mit Ausnahme von zwei Mannschaften wären alle Klubs vor den Spiel-Absagen am eigentlichen Boxing Day im Einsatz gewesen. Lediglich das Duell von Newcastle United, das seit der Übernahme durch neue Eigentümer aus Saudi-Arabien besonders im Fokus steht, und Manchester United mit Interimstrainer Ralf Rangnick findet einen Tag später statt. Der SPORTBUZZER gibt den Überblick.