Traditionsreiches Zweitliga-Derby: Dynamo Dresden bei Aue zu Gast

Dresden. Der Chemnitzer FC, der FSV Zwickau, die beiden Leipziger Traditionsvereine Lok und Chemie – sie alle spielen seit vielen Jahren in einer niedrigeren Klasse als Dynamo Dresden. Fußball-Sachsenderbys sind deshalb für die Schwarz-Gelben sehr rar geworden. Nur noch mit einem Verein aus dem Freistaat gab es von den 1990er Jahren bis heute wirklich regelmäßige Kräftemessen in Punktspielen: mit dem FC Erzgebirge Aue. Anzeige

Nach einem Jahr Pause aufgrund von Dynamos zwischenzeitlicher Drittklassigkeit kommt es an diesem Sonntag (13.30 Uhr) nun zu einer weiteren Auflage dieses Duells, das es erstmals vor 70 Jahren in der DDR-Oberliga gegeben hatte. Im November 1951 gewann die BSG Wismut Aue gegen die SG Volkspolizei Dresden mit 5:0, Aues damaliger Trainer war ein gewisser Walter Fritzsch, der in den 1970er Jahren die Spielweise der Schwarz-Gelben prägen sollte.

Insgesamt 58-mal trafen beide Mannschaften in der DDR-Oberliga aufeinander, hinzu kommen vier FDGB-Pokalspiele. Doch auch nach der Wende hat das Duell zwischen dem kleinen Kumpelverein aus dem Gebirge und der großen Sportgemeinschaft aus dem Elbtal schon Tradition. In der drittklassigen Regionalliga gab es ab 1995 bis 2003 zwölf Partien, in der 3. Liga hieß es sechsmal Dynamo gegen Aue.

Ausbaufähige Auswärtsbilanz

In der 2. Bundesliga stehen seit 2004 sogar 18 Begegnungen zu Buche. Die Gesamtbilanz spricht knapp für die Veilchen, gegen die Dynamo sechsmal gewann und vier Unentschieden erreichte, aber auch achtmal verlor. Besonders im Erzgebirgsstadion hatten die Landeshauptstädter immer wieder das Nachsehen. Sie kassierten fünf Niederlagen in neun Spielen und konnten ihre Bilanz erst seit 2017 durch zwei Siege und ein Remis zumindest ein bisschen aufpolieren.

So speziell wie dieses Zweitliga-Derby ist auch der Fakt, dass das bislang torreichste zugleich das häufigste Ergebnis war: Vier der 18 Spiele endeten mit 4:1, drei davon für Aue – so auch Dresdens vorangegangenes Gastspiel im „Schacht“: Im September 2019 machten die FCE-Doppeltorschützen Dimitrij Nazarov und Pascal Testroet Dynamos anfängliche Führung durch Moussa Koné ganz schnell vergessen. Ausbaufähig ist sie definitiv, Dynamos Zweitliga-Statistik im Erzgebirge. Und die Auswärtsbilanz in dieser Saison sowieso, denn die letzten sechs Partien auf fremdem Terrain gingen alle verloren.