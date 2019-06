Trägt der Sohn von Phil Collins das neue Auswärtstrikot von Hannover 96?

Phil Collins gab am Samstag das zweite seiner Open-Air-Konzerte in Hannover. Am späten Abend trat dann auch der Sohn des britischen Sängers Nicholas in der HDI-Arena auf die Bühne und sorgte dabei für eine große Überraschung. Bei seinem Schlagzeugsolo trug er das vermeintlich neue Auswärtstrikot von Hannover 96. Auf der rechten Brust ist eindeutig das Logo des neuen Ausrüsters Macron abgedruckt. So bekamen die 96-Fans eines der neuen Trikots für die kommende Saison schon früher als gedacht zu sehen.

Eigentlich hatte der Verein die Präsentation der Jerseys für Sonntag (15 Uhr) angedacht. Weiter unten im Artikel seht Ihr Bilder aus der HDI-Arena, die den Collins-Sohn im 96-Trikot zeigen.