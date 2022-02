Trainer des 1.FC Köln verlässt Isolation: Steffen Baumgart kehrt nach Corona-Infektion zurück

Der 1. FC Köln kann im Bundesliga-Spiel am kommenden Freitag bei RB Leipzig wieder auf Trainer Steffen Baumgart zählen. Wie der Klub am Mittwoch bekanntgab, konnte der 50-Jährige seine Isolation beenden, nachdem sein jüngster Corona-Test negativ war. Am Mittwoch soll er erstmals wieder das Training der Profis leiten.

Am Dienstag war der Versuch, sich freitesten zu lassen, noch gescheitert, weil der Test nach wie vor ein positives Ergebnis anzeigte. Einen Tag später nun die frohe Kunde für Team und Trainer. Der Coach war laut Verein aber "über die gesamte Dauer ohne nennenswerte Symptome".