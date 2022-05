"In beiderseitigem Einvernehmen": Trainer Adi Hütter bestätigt Abschied von Borussia Mönchengladbach

Nun also doch. Trainer Adi Hütter und Borussia Mönchengladbach gehen getrennte Wege. Das bestätigte der Österreicher nach dem 5:1-Sieg seiner Mannschaft gegen Hoffenheim am letzten Spieltag am Sky-Mikrofon. Die Entscheidung, "getrennte Wege" zu gehen, habe er gemeinsam mit dem Klub "in beiderseitigem Einvernehmen" getroffen, so Hütter.

Anzeige