Bericht: Gladbach vertraut Hütter weiter - Trainer auch in Spielen gegen Bielefeld und Augsburg auf der Bank

Adi Hütter bekommt bei Borussia Mönchengladbach offenbar weitere Chancen für das Einleiten der ersehnten sportlichen Wende. Wie die Bild berichtet, werde der Österreicher in den beiden anstehenden Punktspielen am 5. Februar bei Arminia Bielefeld und eine Woche später gegen den FC Augsburg definitiv auf der Trainerbank der Rheinländer sitzen. Zuvor solle Hütter die nun beginnende zweiwöchige Bundesliga -Pause nutzen, um die Mannschaft zu stabilisieren und wieder in die Spur zu bringen.

Die mit Europapokal-Ambitionen in die Saison gestarteten Gladbacher konnten in der Liga nur eine ihrer vergangenen acht Partien gewinnen und haben lediglich drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz . Unter der Woche kassierte man zudem eine blamable 0:3-Pleite beim Zweitligisten Hannover 96 und verabschiedete sich im Achtelfinale aus dem DFB-Pokal. Hütter hatte vor der Saison die Nachfolge von Marco Rose angetreten, der zu Borussia Dortmund wechselte.

Für die Dienste ihres neuen Trainers griffen die Gladbacher tief in die Tasche und überwiesen eine Ablöse in Höhe von 7,5 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt. Bei manchen Beobachtern war zuletzt der Eindruck entstanden, dass auch die Höhe dieser Summe eine Entlassung Hütters verhindere. Ex-Nationalspieler und Sky-Experte Dietmar Hamann sieht dieses vermeintliche Argument fast aufgebraucht. Wenn man auch in Bielefeld verliere, "dann wird ihm auch die hohe Ablöse nicht mehr helfen", meinte der 48-Jährige