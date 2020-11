Eintracht-Coach Adi Hütter kontert Kritiker: "Dann muss man einen anderen Trainer holen"

Trotz des durchwachsenen Bundesliga-Starts mit zehn Punkten aus den ersten sieben Partien will Adi Hütter Kritik am vermeintlich zu offensiven Spielstil von Eintracht Frankfurt nicht gelten lassen. "Wir könnten auch anders, uns hinten reinstellen und versuchen, dass wir mal einen Konter unterbringen. Aber dann muss man einen anderen Trainer holen. Dafür bin ich sicher nicht der Richtige. Das sage ich offen und ehrlich. So habe ich nie Fußball gedacht und auch nicht gespielt. Das heißt noch lange nicht, dass ich es nicht auch mag, wenn man gut verteidigt. Das gehört auch zum Fußball", sagte der SGE-Trainer in einem Bild-Interview.

