Nach Sieg gegen den BVB: Gladbach-Trainer Adi Hütter mit Versprechen an die Fans

Adi Hütter erlebte seinen ersten echten Feiertag als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Klar, rund zwei Wochen vor dem 1:0 gegen Borussia Dortmund am Samstagabend hatte es schon das 3:1 gegen Arminia Bielefeld gegeben - doch der Erfolg gegen die Ostwestfalen war mehr unter die Kategorie Pflichtsieg gefallen. Nun also der weitaus prestigeträchtigere Triumph gegen den BVB, bei dem Hütters Vorgänger Marco Rose eine bittere Rückkehr an alte Wirkungsstätte erlebte. Taugt dieser Erfolg nach dem holprigen Start in die Saison und die Amtszeit Hütters nun endlich als Brustlöser? Anzeige

"Das könnte sein", sagte der Österreicher am Sky-Mikrofon und gab den Fans der Gladbacher ein Versprechen: "Wir werden noch den Fußball spielen, der alle begeistert." Losgelöst vom Ergebnis gelang das gegen die Dortmunder, die nach dem Platzverweis für Mo Dahoud ab der 40. Minute mit einem Mann weniger auskommen mussten, zumindest in Ansätzen. "Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir das Spiel auch über die Zweikämpfe annehmen wollen. Auch vor dem Platzverweis waren wir die aktivere Mannschaft. Die Überzahl hat uns dann natürlich geholfen und es war ein sehr wichtiger Sieg für uns", sagte Hütter, der mit seinem Team auf dem elften Rang der Bundesliga-Tabelle und damit weiterhin hinter den Erwartungen liegt.