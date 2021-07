Taktik, Philosophie, Ansprache: So will Trainer Adi Hütter mit Borussia Mönchengladbach zurück nach Europa

Adi Hütter geht in seine erste Saison als Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Der 51-Jährige, zuletzt drei Jahre für die sportlichen Geschicke von Eintracht Frankfurt zuständig, tritt die Nachfolge von Marco Rose an, der sich Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund anschließt. Mit Gladbach, das in der abgelaufenen Spielzeit als Tabellenachter die Qualifikation für das europäische Geschäft verpasste, visiert Hütter wieder die oberen Liga-Regionen an. "Ich versuche, meine Idee von Fußball hineinzuimplementieren in die Mannschaft, um am Ende des Tages wieder dort anzugreifen, wo der Verein schon war und da geht es um die internationalen Plätze", sagte der neue Gladbach-Coach bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz am Freitag. Anzeige

"Wir haben große Ziele, hohe Ambitionen", betonte der Österreicher. Zwar gab er auch die Konkurrenzsituation in der deutschen Eliteklasse zu Bedenken, von der eigenen Qualität zeigte er sich aber schon jetzt überzeugt. "Die Bundesliga schläft nicht, es gibt so viele gute Mannschaften. Aber ich glaube auch, dass Gladbach zu den besten Vereinen in Deutschland gehört." Verbesserungspotenzial gebe es dennoch. Ansetzen wolle er dabei besonders in der Defensive. Denn mit 56 Gegentreffern kassierten die Gladbacher im vergangenen Jahr die meisten Tore aller Teams aus der oberen Tabellenhälfte. "In der Defensive müssen wir uns in der neuen Saison verbessern. Grundsätzlich ist aber seine sehr sehr gute Mannschaft vorhanden".