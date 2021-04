Trainer Alexander Schmidt versammelt Dynamo Dresden im Hotel

Dresden. Markus Kauczinski hatte sich am Sonntagmittag verabschiedet, die Leitung des Auslaufens nach dem 0:3 gegen Halle schon nicht mehr in seinen Händen. Standen da noch allein die Co-Trainer Heiko Scholz und Ferydoon Zandi mit den Profis auf dem Platz in der Walter-Fritzsch-Akademie, übernahm dort am Montagnachmittag Kauczinskis Nachfolger Alexander Schmidt das Zepter. Um 16.38 Uhr kam der neue Cheftrainer, der am Dienstag um 11 Uhr live bei einer von Dynamo-TV übertragenen Online-Pressekonferenz näher vorgestellt wird, mit der Mannschaft auf den Rasen.

Anzeige