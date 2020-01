Nach Entlassung von Marco Kurz in Melbourne: Diese deutschen Top-Trainer arbeiten aktuell im Ausland

Das Fußball-Geschäft ist lebhaft und schnelllebig. Trainer, die stets in den deutschen Profi-Ligen arbeiten, verschwinden meistens nie so richtig vom Radar. Und dann sind da die Coaches, die den Schritt ins Ausland wagen, weil sie in Deutschland entweder keinen Job mehr bekommen oder etwas Neues ausprobieren möchten. Viele von ihnen wandern von Klub zu Klub und von Land zu Land, ohne dass es hierzulande jemand bemerkt, sammeln Titel und Auszeichnungen oder leisten Aufbau- und Entwicklungsarbeit.

Einer dieser Trainer, die im Ausland etwas aus dem Scheinwerferlicht gerückt waren, ist Marco Kurz. Der 50-Jährige ist in Deutschland bekannt, weil er als Trainer diverse Bundesligisten und Zweitligisten betreut hat. Als Spieler kickte er ebenfalls erfolgreich im deutschen Profi-Fußball. Am Mittwoch wurde er beim australischen Erstligisten Melbourne Victory entlassen. Zuvor hatte er in Down Under schon Adelaide United betreut.

Einige Coaches, die wie zuletzt Kurz im Ausland tätig sind, arbeiten schon jahrelang im Ausland, andere haben ihr Abenteuer erst vor kurzer Zeit begonnen. Der SPORTBUZZER hat eine Auswahl an deutschen Trainer-Legionären zusammengestellt, die international bekannt sind, die fast vergessen scheinen oder gerade erst Bekanntheit erlangen.

Auf der ganzen Welt verteilt - Diese deutschen Top-Trainer arbeiten im Ausland Jürgen Klopp, Daniel Farke und Markus Babbel gehören zu den deutschen Top-Trainern, die aktuell im Ausland tätig sind. Weitere bekannte Kollegen präsentiert der SPORTBUZZER in dieser Galerie. ©

Anzeige

Klopp ist Architekt des eigenen Erfolgs

Aufgebaut hat sich Klopp diesen Erfolg selbst, viele Säulen seiner Mannschaft wechselten während seiner Amtszeit nach Liverpool, darunter die Angreifer Roberto Firmino, Sadio Mané und Mohamed Salah, Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum, die Verteidiger Joel Matip, Virgil van Dijk und Andrew Robertson sowie Keeper Alisson Becker. Vor allem aber machte er jeden dieser Profis noch besser und unter "The Normal One" machten auch noch weitere Spieler einen Sprung und stärken den Kader so in Breite und Tiefe.