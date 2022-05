"Ich bin nächstes Jahr Trainer von Borussia Dortmund": Klares Rose-Statement nach Wirbel um Kehl-Aussagen

Die Saison von Borussia Dortmund verlief enttäuschend. Auch das 3:1 gegen Greuther Fürth am Samstagnachmittag und die damit perfekt gemachte Vizemeisterschaft konnte darüber nicht hinwegtäuschen. Der BVB war in Champions- und Europa League früh gescheitert, konnte dem FC Bayern in der Bundesliga abermals nicht Paroli bieten und musste im DFB-Pokal als Titelverteidiger gegen Zweitligist FC St. Pauli die Segel streichen. Diskussionen um den Job von Trainer Marco Rose keimten immer wieder auf, zumal auch BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Samstag ein klares Bekenntnis zum 45-Jährigen vermied.

Rose selbst will von einem wackligen Trainerstuhl jedoch nichts wissen. "Ich weiß: Es gibt viele Leute, die sagen, dass ich möglicherweise nicht der Richtige bin", aber: "Ich bin nächstes Jahr Trainer von Borussia Dortmund", erwiderte der BVB-Coach trotzig auf entsprechende Fragen am Sky-Mikrofon und betonte sein "vertrauensvolles" Verhältnis zu Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Noch-Sportdirektor Michael Zorc und dessen designierten Nachfolger Kehl. So freue er sich, in der kommenden Saison seine Arbeit bei den Westfalen fortsetzen zu können. Der Grund: "Weil ich ein hervorragendes Verhältnis zu meiner Mannschaft habe und weil ich Dinge auf den Weg bringen möchte", so das klare Rose-Statement.