Trainer Bradley Gratton verlängert Vertrag bei den Dresdner Eislöwen

Dresden. Das ist keine Überraschung. Bradley Gratton bleibt auch in der kommenden Saison Trainer der Eislöwen. Das gab der Dresdner Eishockey-Zweitligist gestern vor dem Spiel bekannt. Der 48-Jährige hatte die Mannschaft im Oktober übernommen und trat damit die Nachfolge von Jochen Molling an. Nachdem es unter seiner Leitung in der Hauptrunde insgesamt noch holprig lief, führte er die Mannschaft jedoch in der entscheidenden Meisterschaftsphase ins Playoff-Halbfinale und überzeugte damit auch die Verantwortlichen.

So erklärt Sportdirektor Thomas Barth: „Brad hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen und die Herausforderungen in den folgenden Monaten gemeistert. Er brennt für die Aufgabe, investiert viel, um aus den Jungs alles rauszuholen. In den entscheidenden Situationen ist es ihm gelungen, das Team mit seiner Idee vom geradlinigen Eishockey auf Kurs zu bringen und ein echtes Team zu formen. Wir sind überzeugt, dass Brad für die Weiterentwicklung und ein Stück weit sicher auch Neuausrichtung der Mannschaft der richtige Trainer ist. Nicht zuletzt entspricht der Ansatz, junge Spieler einzubinden und ihnen Verantwortung zu übergeben unserer Philosophie am Standort.“

Als Spieler war Gratton bis 2001 aktiv, spielte dabei auch in drei deutschen Vereinen – Füssen, Hamburg und Bad Aibling. Als Trainer stand der Kanadier beim französischen Klub Epinal Gamyo sowie den dänischen Erstligisten Rodovre Mighty Bulls und Odense Bulldogs an der Bande und trainierte auch die U20 von Dänemark. Zur Vertragsverlängerung bei den Eislöwen meint Gratton: „Wir haben in den letzten Monaten eine sehr intensive Zeit erlebt. Wir haben uns als Mannschaft eine neue Identität geschaffen, sind als Team zusammengewachsen. Fakt ist nach der Saison jedoch auch, dass am Standort definitiv noch viel Potenzial schlummert. Ich freue mich, dass wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen können. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel entwickeln können.“

ANZEIGE: Polyesteranzug plus Rainzip zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.