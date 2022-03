Trainer Capretti: Dynamo Dresden macht in Nürnberg den nächsten Schritt

Nürnberg/Dresden. Sogar ein Auswärtssieg wäre drin gewesen, aber am Ende war es ein glücklicher Punktgewinn, den Dynamo Dresden am Sonntag auswärts beim 1:1-Unentschieden beim 1. FC Nürnberg erzielte. „Wir hatten die Druckphase am Anfang mit einem Gegentor ziemlich gut überstanden, uns dann zurückgefightet, nie aufgegeben, an uns geglaubt und in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung gezeigt. Im Endeffekt ist es ein gewonnener Punkt für uns“, freute sich Innenverteidiger Michael Sollbauer. Anzeige

Capretti will Spielsystem überdenken

Wie schon in der Vorwoche beim 1:1 gegen St. Pauli hatten die Schwarz-Gelben aber zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten hinter sich. Diesmal dominierte zuerst der Gegner. Doch nach dem Seitenwechsel hielt die Sportgemeinschaft nicht nur gut mit, sondern hatte sogar durchaus auch die nötigen Chancen, um die Partie mit 3:1 gewinnen zu können. „Wir haben wieder viel Positives gesehen, aber wir müssen einfach schauen, dass wir von Anfang an mal richtig gut in einem Spiel da sind. Zu Hause schaffen wir es meistens, aber auswärts sind wir ab und zu einfach zu lethargisch und lassen uns zu leicht ausspielen“, monierte Top-Torschütze Christoph Daferner, der kurz vor der Pause wie aus dem Nichts zum Ausgleich getroffen hatte.

SGD-Trainer Guerino Capretti hob allerdings genau diese Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt lobend hervor und hat bei seiner Mannschaft einen verbesserten Umgang mit Rückschlägen erkannt. „Das ist total wichtig, gerade in dieser Konstellation Abstiegskampf. Man hat das Gefühl, die Jungs interessiert das gar nicht, die spielen auf Sieg“, schätzte der 40-jährige Chefcoach ein. Ihn mache optimistisch, wie Dynamo in den jüngsten Duellen gegen Topteams aufgetreten sei. Die Sportgemeinschaft habe mitgehalten und nun gegen zunächst deutlich überlegene Franken sogar einen Rückstand ausgleichen können. „Da haben wir wirklich Moral bewiesen.“ Diese Erkenntnis wolle er in die nächsten Partien mitnehmen.

Und auch sein Spielsystem will er überdenken. Im von Capretti bevorzugten 4-3-3 geriet Dynamo während der ersten halben Stunde im Max-Morlock-Stadion ziemlich unter die Räder. Mit dem 5-3-2, also einer Fünferkette in der Abwehr auf Kosten eines Angreifers lief es vor allem nach der Pause viel besser. „Letzten Endes ist es mein Job, zu gucken, was für die jetzige Zeit das Beste für die Mannschaft ist, womit sie sich am wohlsten fühlt“, erklärte „Rino“ Capretti, der noch auf der Heimfahrt in die Analyse einstieg. Gemeinsam mit seinem Trainerteam und den Profis wertet er den Auftritt in Nürnberg nun aus – mit ergebnisoffenen Auswirkungen.

Vorfreude auf Schalke

Seine Hauptbaustelle, das weiß er, bleibt aber die Offensive. Einmal mehr knipste nur Daferner, die anderen Angreifer konnten in der zweiten Halbzeit einige sehr gute Chancen nicht nutzen. „Wir trainieren viele Abläufe im letzten Drittel, an unserer Effizienz arbeiten wir“, so der Chefcoach. Doch im Spiel gebe es zusätzlich eine emotionale Komponente und Gegner mit hoher Qualität, was sich in den Einheiten nicht perfekt simulieren lasse. Doch die SGD arbeite daran. „Wir haben unsere klaren Tormöglichkeiten, haben eine gute Struktur in unserem Übergangsspiel, das freut mich. Jetzt geht es darum, effizienter zu werden“, nannte Capretti sein nächstes Etappenziel.

Zwar steht nach seinen bisherigen drei Spielen als verantwortlicher Trainer noch kein Sieg zu Buche, aber auch nur eine Niederlage aus der ersten Partie gegen Bremen (1:2). Der 40-Jährige hat eine Steigerung beobachtet: „Ich glaube, dass wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Die Jungs wollen, die Jungs sind bereit, bis ans Limit zu gehen, sind bereit, Dinge aufzunehmen und umzusetzen.“ Am Donnerstag testet Dynamo in Görlitz gegen den FK Liberec und „Rino“ Capretti kündigte schon mal an: „Da werden wir Dinge weiter verfeinern, weiter verfestigen, damit wir beim nächsten Heimspiel gegen Schalke richtig gut gewappnet sind.“