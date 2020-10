Trainer-Legende Daum fordert Rückkehr von Müller ins DFB-Team - Führungsaspekt wichtig

Es war wieder einmal ein Gala-Auftritt von Thomas Müller am Samstagabend beim 4:1-Sieg seines FC Bayern bei Arminia Bielefeld . Zwei Tore schoss der Bayer selbst, einen der beiden Treffer von Robert Lewandowski legte er auf. Kein Wunder, dass nach der erneut starken Partie Forderungen laut werden, dass er auch in der Nationalmannschaft wieder seinen Platz finden soll.

Der Trainer Christoph Daum forderte am Sonntag im Doppelpass jedenfalls eine Nominierung von Müller durch Bundestrainer Joachim Löw - spätestens zur EM im kommenden Jahr. "Im Angriff besteht sportlich vielleicht nicht der Handlungsbedarf. Aber der Führungsaspekt ist wichtig ", sagte der ehemalige Trainer des 1. FC Köln und von Bayer Leverkusen im Sport1-Doppelpass. "Das ist ein wichtiges Argument."

Denn zumindest in der Offensive hat das DFB-Team eine Menge Alternativen. Doch echte Führungsspieler, die auch in schwierigen Situationen auf dem Platz voran gehen, scheinen derzeit zu fehlen. "Ich vermisse die Siegermentalität" , sagte Daum. "Es wird zu viel mit dem Kopf und zu wenig Herz gespielt. Das muss sich wieder ändern."

Hummels und Müller als Führungsspieler?

Doch genau diese Führungsstruktur wollte Bundestrainer Löw aufbrechen, als er neben Müller auch Mats Hummels und Jerome Boateng aus dem DFB-Team aussortiert hatte. Der DFB wollte neue und andere Spieler in die Pflicht nehmen. Joshua Kimmich vom FC Bayern ist so ein Spieler, der die Lücke füllt. In der Defensive täte ein Hummels der Mannschaft dennoch gut, meint Daum.