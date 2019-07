Trainer David Wagner: "Klopp sagte mir, dass Schalke absolut zu mir passt"

Der Anruf seines Beraters Marc Kosicke kam, als David Wagner mit seiner Frau im Auto saß: Der FC Schalke 04 bekundete Interesse an einem Engagement des Anfang des Jahres beim englischen Premier-League-Klub Huddersfield Town entlassenen Trainers. Sofort war der ehemalige Schalke-Profi (1995 bis 1997) angefixt. Dabei war er eigentlich davon ausgegangen, auch weiterhin in England als Trainer zu arbeiten, wie er in einem Interview mit Sport1 erzählte: "Ganz ehrlich? Wenn mich nach meinem Aus bei Huddersfield jemand gefragt hätte, wo es weitergehen soll, hätte ich bestimmt England geantwortet", sagte Premier-League-Fan Wagner, "aber Schalke ist einfach einer der wenigen Vereine in der Liga, wofür es sich lohnt aus England zurückzukommen. Ab diesem Moment habe ich nicht mehr an die Premier League gedacht."