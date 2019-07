Trainer David Wagner: Deshalb ist Schalke 04 ein Segen im Vergleich zu Huddersfield

Wagner: Arbeitsteilung bei Schalke 04 für ihn ein Segen

Der große Unterschied - zur Freude von Wagner - sei die Arbeitsteilung. "Auf Schalke sind die Lasten ganz anders verteilt, was ich als Segen empfinde" , sagte Wagner. In Huddersfield habe der Architekt beim Bau des Klubgeländes "bei jeder Steckdose gefragt, wohin sie soll - nur um die Bandbreite zu verdeutlichen", führte der 47-Jähriger weiter aus. Der Druck bei Schalke 04 fokussiert sich für ihn "vor allem auf das Sportliche". Als 14. der Vorsaison stand S04 sogar dem Abstieg nahe. Für Wagner ist nun Aufbauarbeit angesagt.

Er könne eigentlich immer ganz gut schlafen, selbst vor ganz großen Spielen. "Ich arbeite nach dem Grundsatz, dass ich alles so gut mache, wie ich kann - und so immer behaupten kann, alles versucht zu haben", sagte Wagner. "Ob das am Ende reicht, ist eine andere Frage, aber zumindest sorgt diese Herangehensweise dafür, dass ich nicht Gefahr laufe, unter der Last irgendeines Drucks einzuknicken."