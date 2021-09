Trainer David Wagner: Bei Schalke 04 gefeuert – in Bern nach Sieg gegen ManUnited und Ronaldo gefeiert

Am Dienstag erlebte David Wagner den vorläufigen Höhepunkt seiner Trainer-Karriere: Champions League, Manchester United, Cristiano Ronaldo - und dann auch ein 2:1-Erfolg inklusive irrer Aufholjagd. "Wir wollten unsere Intensität, unsere Aggressivität, unsere Leidenschaft reinbringen. Die Jungs haben es super gemacht. Ganz, ganz großes Kompliment", schwärmte der 49-Jährige nach seinem ersten Spiel in der Königsklasse, in dem die Young Boys Bern in Überzahl einen Rückstand durch Ronaldo-Tor noch in einen Sieg verwandelten.

