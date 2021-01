Trainer-Debüt geglückt: IceFighters Leipzig feiern Heimsieg gegen Hamburg

Das Match zwischen den Eiskämpfern und den Crocodiles Hamburg konnte zunächst nicht an die letzten Duelle anknüpfen. Im Spiel zweier ersatzgeschwächter Teams gab es diesmal kein spektakuläres Drama zu sehen. „Das ist der taktischen Einstellung geschuldet“, gab Gerike zu Protokoll. Die aussichtsreichste Chance für Leipzig vergab Robin Slanina freistehend – doch der Winkel war zu spitz. Gegen Ende des Drittels tauchten die Hamburger dreimal gefährlich vor Torwart Patrick Glatzel auf. Die ersten Versuche parierte er glänzend, aber beim dritten Anlauf vernaschte Tobias Bruns den Leipziger Schlussmann.

Wesentlich stärker waren die Leipziger im weiteren Spielverlauf. Innerhalb von zehn Minuten stellten die Sachsen das Match auf den Kopf. Aus dem 0:1 machten Connor Hannon, Robin Slanina mit Doppelpack und Hubert Berger ein 4:1. Ausgerechnet das zuletzt kränkelnde Powerplay war der Dosenöffner für den „Game Changer“. Die Gäste waren zwischenzeitlich deutlich angezählt. Das starke Drittel krönte Connor Hannon mit dem 5:1. Sven Gerike am Sprade-Mikro war restlos zufrieden: „Eine super Laufleistung, ein riesen Drittel mit super Arbeit in der neutralen Zone.“

Im Schlussabschnitt spielten die Sachsen den Heimsieg souverän runter, Hamburg betrieb noch Ergebniskosmetik. Bereits am Freitag in Limburg sind die Icefighters wieder gefordert, sowie am Sonntag im Derby gegen Halle.