Anzeichen verdichten sich: Dieter Hecking und HSV gehen getrennte Wege - Bestätigung am Sonntag?

Die Zeit von Dieter Hecking beim Hamburger SV neigt sich immer mehr dem Ende. Schon am Freitag hatten das Hamburger Abendblatt und die Hamburger Morgenpost darüber berichtet , dass die Zusammenarbeit zwischen dem 55 Jahre alten Trainer und dem Zweitligisten nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg nicht weitergeführt wird. Nun folgten auch Sky und der Kicker mit Berichten, nach denen das Hecking-Aus in der Hansestadt bereits feststehen soll.

Den Informationen dieser Medien zufolge wird der HSV noch am Sonntag seine Entscheidung bekanntgeben. Der Vertrag von Hecking, der in der Bundesliga unter anderem mit Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg erfolgreiche Zeiten erlebt hat, ist ohnehin am 30. Juni ausgelaufen. Das Drama zum Saison-Ende mit einer Last-Minute-Niederlage gegen Mitkonkurrent Heidenheim, die gerade als Dritter in der Relegation gegen Werder Bremen antreten (Hinspiel 0:0), und der herben 1:5-Klatsche gegen den SV Sandhausen am letzten Spieltag hatte den zweiten Anlauf der Hamburger auf die Bundesliga-Rückkehr scheitern lassen.